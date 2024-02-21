عصام النجار: 6 دول من أهم الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية

أكد المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك 6 دول من أهم الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية، مشيرا إلى أن هناك زيادات مستمرة كل شهر في صادرات السلع المصرية.

وأضاف المهندس عصام النجار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن صادرات المنتجات الجلدية تحقق قفزات كبيرة للدول العربية، متابعا أن مصر تجني الآن ثمار الاتفاقيات الدولية اللي أبرمتها في الفترة السابقة.

وتابع المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن قطاع مواد البناء هو الأعلى في الصادرات السلعية المصرية بقيمة 624 مليون دولار، يليه تصدير الموالح بقيمة 467 مليون دولار.



