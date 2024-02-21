قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة العرج غربي اليمن

أفادت وسائل إعلام حوثية، بأن قصفًا أمريكيًا بريطانيًا جديدًا استهدف منطقة العرج شمال غرب الحديدة غربي اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، إسقاط الحوثيين طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9" قرب سواحل اليمن يوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء: "بوسعي التأكيد أن طائرة من نوع "إم كيو-9" تم إسقاطها يوم 19 فبراير فوق البحر الأحمر بالقرب من سواحل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأوضحت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنها أسقطت من قبل الحوثيين بواسطة صاروخ من نوع "أرض – جو".

وأضافت أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) تدرس الخيارات لانتشال حطام الطائرة، التي تبلغ قيمتها نحو 32 مليون دولار.