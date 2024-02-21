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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"التاكسي الذكي".. منظومة موصلات جديدة في شرم الشيخ

صدى البلد

تابع اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، اعمال التدريب الخاصة بسائقي التاكسي بمدينة شرم الشيخ وذلك بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

كما تابع  المحافظ الاستعدادات الجارية لتشغيل منظومة "التاكسي الذكي" رسميًا في مدينة شرم الشيخ، لتصبح أول مدينة ذكية في مصر تعتمد أحدث منظومات التحول الرقمي والشمول المالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة النقل العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل منظومة "التاكسي الذكي" العديد من المزايا التي تهدف إلى:
تعزيز الأمن والسلامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في جميع سيارات الأجرة.
وربط المركبات بنظام GPS لتحديد الموقع وتتبع الرحلات علاوة علي توفير رحلات مريحة وفعالة وتمكين الركاب من حجز المركبات مسبقًا عبر تطبيق ذكي.

إتاحة خيارات دفع متنوعة مثل الدفع الإلكتروني وكروت الشحن.

ضمان وصول الركاب إلى وجهتهم في الوقت المحدد.

وقد أشاد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بهذه الخطوة الهامة، مؤكدًا على حرص 
المحافظة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والسياح.
ويعد إطلاق منظومة التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ خطوة هامة نحو تحويلها إلى مدينة ذكية تُقدم خدمات متميزة للمواطنين والسياح على حدٍّ سواء، وتعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا وتوظيفها لتحسين حياة المواطنين.

فودة

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جنوب سيناء فودة التاكسي الذكي شرم الشيخ منطومة

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