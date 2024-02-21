بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

هاجم الإعلامي مجدي عبد الغني نجم الأهلي محمود كهربا بسبب غيابه عن مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني الجمعة المقبلة.

وكتب مجدي عبدالغني: «انت جندي في المعركة، مينفعش تسيب الأهلي عشان أختك بتتجوز أو ماما عيانة أو بابا بطنه بتوجعه!».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



«كولر» يجتمع بلاعبيه لاقتناص الثلاث نقاط

وواصل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق تدريباته صباح اليوم، استعدادًا للقاء فريق ميدياما الغاني، وشارك الثلاثي بيرسي تاو ووسام أبو علي بجانب كوكا في التدريبات الجماعية للفريق، قبل السفر إلى غانا.

تدريب الاهلي

وأدى الأهلى مرانه الأخير قبل السفر صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، ويتضمن بعض الأمور الفنية بجانب مراجعة التكليفات للعناصر المرشحة لخوض المباراة، لاقتناص الثلاث نقاط، حيث سبق المران محاضرة فنية للاعبين يشرح خلالها مارسيل كولر، المدير الفنى طريقة لعب ميدياما، والتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لضمان التحضير الجيد للمباراة.