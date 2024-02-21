كمال درويش: زيارة إدارة الأهلي للزمالك «أمر إيجابي»

أشاد الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك السابق بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر القلعة البيضاء.

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "زيارة مجلس إدارة الأهلي للزمالك تعودنا عليها في عهدنا السابق".



وتابع: "الزمالك والأهلي هما قلعتا الرياضة في مصر، المنافسة مطلوبة والرياضة ليست فوزًا فقط وعلى الجميع تقبل ثقافة الخسارة".

وأضاف: "زيارة إدارة الأهلي لنادي الزمالك لها معانٍ كبيرة، المجلس الحالي حقق نجاحات كثيرة في فترة الـ100 يوم".



وأتم: "التعاقد مع لاعبين في مختلف الألعاب وسداد المستحقات للاتحادات المختلفة أمر إيجابي".