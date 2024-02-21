أزمة بالزمالك بين الحارسين «عواد» و«صبحي» تؤجّل قرار تجديد الأول

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مشاركة محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضد الإسماعيلي بشكل أساسي، أغضبت محمد عواد حارس مرمى الفريق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عواد دخل في حالة غضب بعد استبعاده من المشاركة الأساسية تحت قيادة جوزيه جوميز المدير الفني، وبالتالي اللاعب قد يؤجل قرار تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وكانت قد انتهت مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بالتعادل السلبي، الاثنين الماضى في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.