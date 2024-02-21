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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات إسرائيلية تتوغل في منطقة الموصي غربي خان يونس

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية توغلت في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي غرب قطاع غزة وقامت بعمليات تجريف.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، عن تعرض ملجأ يأوي موظفين بالمنظمة وعائلاتهم لقصف إسرائيلي في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقالت المنظمة إن اثنين من أفراد عائلة موظفين بالمنظمة استشهدا في قصف ملجأ بخان يونس.

وأشارت إلى أن هناك 6 مصابين آخرين جراء القصف الإسرائيلي على الملجأ.

وفي وقت سابق، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي  استهدفت الطابق الثالث من مستشفى الأمل في خان يونس وخطوط المياه الخاصة به.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على طواقم الهلال الأحمر  ووفد من وكالة الأونروا في ساحة المستشفى.

قوات الإحتلال الاسرائيلية منطقة المواصي خان يونس قطاع غزة الحرب على غزة

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