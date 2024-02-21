عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاجات منزلية لقرح الفراش

قرح الفراش
قرح الفراش

قرح الفراش هي ضغوط مستمرة تسبب تلفًا في الأنسجة والجلد، وعادةً ما تحدث في الأماكن التي تتعرض للضغط المطول مثل الفخذين والوركين والكعبين.

ومن الجيد أن تعرف أن العلاج المنزلي لقرح الفراش يهدف إلى تخفيف الأعراض وتسريع عملية الشفاء، ولكنه لا يغني عن استشارة الطبيب والحصول على العناية الطبية المناسبة. 

وإليك بعض الإرشادات التى كشف عنها الدكتور محمود الشريف، أخصائي الطب البشري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد".

فيروس شائع يصيبك بمرض خطير| تحذير

ألبرت شفيق: فتحنا أسواقا جديدة للدراما المصرية في شرق آسيا

علاجات منزلية لقرح الفراش

تغيير الموضع بشكل منتظم: قم بتغيير وضعية جسمك بانتظام لتقليل الضغط على المناطق المصابة. 

يُنصح بتحريك الجسم كل 15-30 دقيقة، ويمكن استخدام وسائد خاصة أو فراش قابل للتعديل لتوفير الراحة وتقليل الضغط.

الحفاظ على نظافة الجلد: قم بتنظيف الجلد المصاب برفق باستخدام ماء دافئ وصابون معتدل. 

جفف الجلد بلطف، وتجنب فركه بقوة. 

يمكن استخدام منتجات العناية بالبشرة المرطبة وغير المهيجة للحفاظ على رطوبة الجلد.

استخدم ضمادات الضغط: يمكن استخدام ضمادات الضغط لتقليل الضغط على المناطق المصابة وتحسين تدفق الدم، ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب لتحديد الضمادة المناسبة وطريقة التطبيق الصحيحة.

تجنب المواد المهيجة: تجنب استخدام المواد المهيجة مثل الكحول والمنتجات الكيميائية القوية على الجلد المصاب، قد تزيد هذه المواد من التهيج وتباطؤ عملية الشفاء.

تناول الغذاء الصحي: يجب تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية لتعزيز عملية الشفاء. 

تأكد من تناول كمية كافية من السوائل أيضًا للمساهمة في ترطيب الجلد.

استشارة الفريق الطبي: قد تحتاج للتواصل مع الفريق الطبي المعني برعايتك، مثل الأطباء وممرضي الجروح، للحصول على تقييم دقيق لقرحة الفراش وتوجيهات علاجية محددة. 

يمكن أن يوفروا إرشادات إضافية ويقدموا العلاج اللازم وفقًا لحالتك الفردية.

من المهم أن نذكر أن قرح الفراش تعتبر حالة طبية خطيرة، وقد تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة للتعامل معها، لذا، يُنصح بالتواصل مع الفريق الطبي المعني برعايتك للحصول على تقييم شامل وخطة علاج مناسبة.

قروح الفراش علاجات منزلية لقرح الفراش قرح الفراش الجلد الأنسجة والجلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

موضوعات متعلقة

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

الإنتاج الحربي في 2023 | استحداث صناعات عسكرية .. تنفيذ 7 مشروعات

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

ترشيحاتنا

بعد الفيتو.. أبوالغيط: المواقف الأمريكية تخصم من مصداقية المنظومة الأممية وتعزز شللها

هشام آمنة: تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض 28 مليار جنيه

إعداد استراتيجية للاقتصاد الأزرق لتطوير المناطق الساحلية والبحيرات بالتعاون مع البنك الدولى

قرار عاجل جديد بشأن المتهمين بقـ.تل اللواء اليمني العسكري في الجيزة

قتلى ومصابون في العدوان الإسرائيلي على دمشق |فيديو وصور

المستشفيات التعليمية تطلق مشروع الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية بمعهد القلب القومى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

العلماء يؤكدون: المحيط الأطلسي سيتحول لحلقة من النار قريبًا.. كيف؟

ملابس غريبة.. نسمة محجوب تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

هل يتم تبكيرها.. جدول صرف رواتب شهر مارس بالزيادة قبل بداية رمضان

فيديو

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ