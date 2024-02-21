قرح الفراش هي ضغوط مستمرة تسبب تلفًا في الأنسجة والجلد، وعادةً ما تحدث في الأماكن التي تتعرض للضغط المطول مثل الفخذين والوركين والكعبين.

ومن الجيد أن تعرف أن العلاج المنزلي لقرح الفراش يهدف إلى تخفيف الأعراض وتسريع عملية الشفاء، ولكنه لا يغني عن استشارة الطبيب والحصول على العناية الطبية المناسبة.

وإليك بعض الإرشادات التى كشف عنها الدكتور محمود الشريف، أخصائي الطب البشري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد".

علاجات منزلية لقرح الفراش

تغيير الموضع بشكل منتظم: قم بتغيير وضعية جسمك بانتظام لتقليل الضغط على المناطق المصابة.

يُنصح بتحريك الجسم كل 15-30 دقيقة، ويمكن استخدام وسائد خاصة أو فراش قابل للتعديل لتوفير الراحة وتقليل الضغط.

الحفاظ على نظافة الجلد: قم بتنظيف الجلد المصاب برفق باستخدام ماء دافئ وصابون معتدل.

جفف الجلد بلطف، وتجنب فركه بقوة.

يمكن استخدام منتجات العناية بالبشرة المرطبة وغير المهيجة للحفاظ على رطوبة الجلد.

استخدم ضمادات الضغط: يمكن استخدام ضمادات الضغط لتقليل الضغط على المناطق المصابة وتحسين تدفق الدم، ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب لتحديد الضمادة المناسبة وطريقة التطبيق الصحيحة.

تجنب المواد المهيجة: تجنب استخدام المواد المهيجة مثل الكحول والمنتجات الكيميائية القوية على الجلد المصاب، قد تزيد هذه المواد من التهيج وتباطؤ عملية الشفاء.

تناول الغذاء الصحي: يجب تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية لتعزيز عملية الشفاء.

تأكد من تناول كمية كافية من السوائل أيضًا للمساهمة في ترطيب الجلد.

استشارة الفريق الطبي: قد تحتاج للتواصل مع الفريق الطبي المعني برعايتك، مثل الأطباء وممرضي الجروح، للحصول على تقييم دقيق لقرحة الفراش وتوجيهات علاجية محددة.

يمكن أن يوفروا إرشادات إضافية ويقدموا العلاج اللازم وفقًا لحالتك الفردية.

من المهم أن نذكر أن قرح الفراش تعتبر حالة طبية خطيرة، وقد تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة للتعامل معها، لذا، يُنصح بالتواصل مع الفريق الطبي المعني برعايتك للحصول على تقييم شامل وخطة علاج مناسبة.