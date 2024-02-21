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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد محسن يحتفل بمئوية سيد درويش في البحرين

محمد محسن
محمد محسن

أعلن الفنان محمد محسن عن استعداده لإحياء حفل غنائي في دولة البحرين ، احتفالا بمئوية فنان الشعب سيد درويش . 

وقال محمد محسن عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك: "حبايبنا في البحرين، نلتقي من جديد يوم ٢٩ فبراير وحفل من ألحان فنان الشعب سيد درويش في ذكرى مئويته.. في انتظاركم". 

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جدير بالذكر أن سيد درويش احد أبرز علامات الموسيقى العربية ، ولد عام 1892 بمحافظة الإسكندرية. 

بدأ سيد درويش مشواره الفنى بالانشاد مع أصدقائه لالحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 لتبرز موهبته الفنية ، أحدث ثورة موسيقية كبيرة بالحانه المتميزة وأعماله الغزيرة من أغانى ومسرحيات وأوبريتات خالدة كما لحن النشيد الوطنى المصرى وتوفى عام 1923 عن عمر ناهز 31 عامًا .

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