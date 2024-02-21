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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024 .. ليلي عز العرب برفقة الفخراني في "عتبات البهجة"

ليلي عز العرب
ليلي عز العرب

نشرت الفنانة ليلي عز العرب عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام صورة لها من كواليس مسلسل عتبات البهجة . 

 

وظهرت ليلي عز العرب في كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد" عتبات البهجة " برفقة بطل العمل الفنان يحيي الفخراني والفنان صلاح عبد الله . 

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

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مسلسل عتبات البهجة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د. مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، وهو عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وكشفت شركة العدل جروب عن صور جديدة من كواليس مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني، الذى انطلق تصويره منذ فترة للعرض في شهر رمضان 2024، حيث جمعت المشاهد بين يحيى الفخراني وصلاح عبد الله ومحسن منصور وهنادي مهنى وعلاء مرسي وعنبة.

وقال الفنان يحيى الفخراني، عن أعماله في رمضان 2024،  إنه سيقدم مسلسلا دراميا بعنوان "عتبات البهجة" في موسم دراما رمضان 2024، من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، الذي عمل معه في عملين من أنجح الأعمال وهما "جحا المصري" و"يتربى في عزو".

 

 

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