عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهلي يطير لغانا.. مصر للطيران تجهز 3 أسابيع لتشغيل هذه الرحلة استثنائيا|ما القصة؟

بعثة الأهلى على رحلة
بعثة الأهلى على رحلة مصر للطيران

رحلة خاصة مغلفة بجهود كبيرة بذلتها إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران، لإتمام نقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة غانا بسلام دون معوقات أو تحميل الفريق أعباءً بدنية وجسمانية إضافية قبل مباراته أمام ميدياما الغاني، المقرر لها يوم الجمعة القادم.

أقلعت رحلة مصر للطيران الخاصة رقم MS3911، قبل قليل، من مطار القاهرة الدولي، وعلى متنها بعثة فريق الأهلي، متجهة في طريقها إلى دولة غانا بعد إنهاء الإجراءات من خلال صالة 4 بالمطار، في رحلة تستغرق نحو 6 ساعات حتى تصل إلى هناك، تحديدا مطار أكرا بغانا، ومنها تتجه إلى مطار كوماسي الداخلي بغانا، حيث مدينة إقامة المباراة، التي يخوضها الفريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

كواليس تجهيزات مصر للطيران هذه الرحلة الخاصة على طائرة من أحدث طائرت الشركة طراز ايرباص A320Neo لنقل بعثة الأهلي، استغرقت نحو ثلاثة أسابيع حتى تتمكن مصر للطيران من خلال إدارة الرحلات الخاصة بها من التجهيز للرحلة وتوفير عنائها على الفريق، بسبب التجهيزات المحدودة في مطار كوماسي الذي يحول دون استقبال طائرة مصر للطيران.

بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني في دولة غانا ومكتب مصر للطيران في أكرا، استطاعت مصر للطيران الحصول على استثناء لتشغيل هذه الرحلة والهبوط استثنائيا في مطار كوماسي، شرط التجهيز لها عبر الاستعانة بمعدات خدمات أرضية وجميع التجهيزات التي تخدم الرحلة في المطار الداخلي، وهو ما جهزته مصر للطيران، حتى تستطيع نقل الفريق في رحلة مدتها ساعة واحدة بدلا من تحميل الفريق جهدا إضافيا قبل مباراته والانتقال من أكرا إلى كوماسي عبر حافلة خاصة قد تستغرق لوصولهم أكثر من 5 ساعات أخرى.

من المقرر أن تستغرق رحلة  بعثة الأهلى إلى أكرا نحو 6 ساعات، لتكون محطة ترانزيت للفريق لمدة ساعة، تنهي خلالها البعثة إجراءات التوجه مرة أخرى إلى مطار كوماسي عبر طائرة مصر للطيران، والتي من المقرر أن تظل هناك في كوماسي حتى انتهاء المباراة وتعود بالفريق مرة أخرى، بعد المباراة مباشرة إلى القاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

جوعى منذ 3 أشهر.. اليونيسف : ما يحدث لأطفال غزة غير مسبوق

حكم العودة.. شاهد المندوه فى مجلس الدولة لتسلم الصيغة التنفيذية أمينا لصندوق الزمالك

خطة مصرية طموحة لرفع صادرات التمور إلى 500 مليون دولار سنويًا

الخارجية: مصر تتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

صاروخان من حزب الله على الاحتلال.. والجيش الصهـ.يوني يرد بقصف 3 مراكز

أزمة بالزمالك بين الحارسين «عواد» و«صبحي» تؤجّل قرار تجديد الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تساعد حمامات الساونا على حرق السعرات الحرارية؟

بعد 50 عاما..عمال تنظيف يعثرون على أول كمبيوتر بالعالم| شاهد كيف يبدو

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

فيديو

عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده بدمياط

ساعات ثمينة ومشغولات ذهبية.. تفاصيل سرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ