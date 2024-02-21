الأهلي يطير لغانا.. مصر للطيران تجهز 3 أسابيع لتشغيل هذه الرحلة استثنائيا|ما القصة؟

رحلة خاصة مغلفة بجهود كبيرة بذلتها إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران، لإتمام نقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة غانا بسلام دون معوقات أو تحميل الفريق أعباءً بدنية وجسمانية إضافية قبل مباراته أمام ميدياما الغاني، المقرر لها يوم الجمعة القادم.

أقلعت رحلة مصر للطيران الخاصة رقم MS3911، قبل قليل، من مطار القاهرة الدولي، وعلى متنها بعثة فريق الأهلي، متجهة في طريقها إلى دولة غانا بعد إنهاء الإجراءات من خلال صالة 4 بالمطار، في رحلة تستغرق نحو 6 ساعات حتى تصل إلى هناك، تحديدا مطار أكرا بغانا، ومنها تتجه إلى مطار كوماسي الداخلي بغانا، حيث مدينة إقامة المباراة، التي يخوضها الفريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

كواليس تجهيزات مصر للطيران هذه الرحلة الخاصة على طائرة من أحدث طائرت الشركة طراز ايرباص A320Neo لنقل بعثة الأهلي، استغرقت نحو ثلاثة أسابيع حتى تتمكن مصر للطيران من خلال إدارة الرحلات الخاصة بها من التجهيز للرحلة وتوفير عنائها على الفريق، بسبب التجهيزات المحدودة في مطار كوماسي الذي يحول دون استقبال طائرة مصر للطيران.

بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني في دولة غانا ومكتب مصر للطيران في أكرا، استطاعت مصر للطيران الحصول على استثناء لتشغيل هذه الرحلة والهبوط استثنائيا في مطار كوماسي، شرط التجهيز لها عبر الاستعانة بمعدات خدمات أرضية وجميع التجهيزات التي تخدم الرحلة في المطار الداخلي، وهو ما جهزته مصر للطيران، حتى تستطيع نقل الفريق في رحلة مدتها ساعة واحدة بدلا من تحميل الفريق جهدا إضافيا قبل مباراته والانتقال من أكرا إلى كوماسي عبر حافلة خاصة قد تستغرق لوصولهم أكثر من 5 ساعات أخرى.

من المقرر أن تستغرق رحلة بعثة الأهلى إلى أكرا نحو 6 ساعات، لتكون محطة ترانزيت للفريق لمدة ساعة، تنهي خلالها البعثة إجراءات التوجه مرة أخرى إلى مطار كوماسي عبر طائرة مصر للطيران، والتي من المقرر أن تظل هناك في كوماسي حتى انتهاء المباراة وتعود بالفريق مرة أخرى، بعد المباراة مباشرة إلى القاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.