التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

تتأثر الأسرة المصرية بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعلى رأسها السكر، كونه من السلع الأساسية في كل منزل مصري، وهو الأمر الذي يضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين، ولكن الحكومة المصرية تسعى إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية والأسواق في جميع محافظات مصر.

مفاجأة من التموين بشأن السكر

وفي هذا الصدد، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك تزاحمًا حدث على أحد الشوادر أو المعارض في القليوبية بسبب التخوف من وجود تحركات سعرية، أو انتهاء هذه السلع من المعارض، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف عشماوي- خلال تصريحات له، أن مصر لديها مخزون من السكر يكفي حتى 4 أشهر مقبلة، مع الإضافة لدخول محصول البنجر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن، والاستهلاك يقدر بـ3.2 مليون طن، وهذا يعني وجود ما يقرب من 400 ألف طن عجز في الإنتاج، ويتم استيراد هذا العجز من الخارج.

ولفت إلى أن سعر طن السكر وصل إلى 800 دولار، ورغم ذلك تقوم وزارة التموين ببيع كيلو السكر على بطاقة التموين بـ12.6 جنيه لـ64 مليون مواطن على بطاقة التموين، وكل مواطن يحصل شهريًّا على ما قيمته 50 جنيهًا، ويحصل على سعر زجاجة الزيت بـ30 جنيهًا، وهناك 32 سلعة تموينية للمستفيدين من منظومة التموين، ويحصل المواطن على دعم في الخبز يصل إلى 150 جنيهًا.

السعر العادل لكيلو السكر

وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد مبادرة لبيع السكر الحر لحامل بطاقة التموين بـ27 جنيهًا، وتمت إتاحة 40 ألف طن للسلاسل التجارية، موضحًا أن السعر العادل للسكر في السوق بعد التحركات السعرية التي حدثت في البورصات العالمية تتراوح ما بين 35 لـ45، وهذا هو السعر في السوق الحر، لكن الدولة ملتزمة بتوفير السكر التموين، والسكر في المبادرة بـ27 جنيهًا.

ولفت إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 280 لـ300 ألف طن سكر شهريًّا، ورغم توفير كميات مضاعفة للسكر، حدث تكالب على شراء السكر، وهذا بسبب وجود أكثر من سعر للسكر، خاصة مع ارتفاعه في السوق العالمي، مما أدى إلى عزوف القطاع الخاص عن استيراد السكر. \

وفي السياق نفسه، استقرت أسعار بعض السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء، 21 فبراير 2024، مع تراجع سعر السكر وثبات الدواجن والبيض بأنواعه الثلاثة "الأحمر والأبيض والبلدي" مقارنة بآخر تحديثات مسجلة، وفق بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن أسعار السلع الأساسية والغذائية.

وصرحت وزارة التموين، أن نقص السكر في بعض المناطق لا يرقى إلى مستوى الأزمة أو المشكلة، بل يصنف كـ "ظاهرة"، وتتدخل الدولة بأدواتها لسد الفجوة التي حدثت في السوق؛ نتيجة الزيادات السعرية وعدم قدرة القطاع الخاص على استيراد السكر من الخارج.

وتضاعف الوزارة كميات السكر التي توفرها للشركات والقطاعات الصناعية والدواء والتجار والسلاسل التجارية، موضحا أن حجم الاستهلاك المحلي يتراوح بين 280 و300 ألف طن من السكر شهريا، وتضع الوزارة كميات كبيرة من السكر تحت تصرف المحافظين، حتى يتمكنوا من إمداد المناطق التي تعاني من نقص في السكر، موضحا أن وجود أكثر من سعر للسكر في السوق أدى إلى حدوث هذه الظاهرة.

حجم مخزون السكر في مصر

والدولة المصرية تمتلك مخزونا استراتيجيا آمنا من السكر، لكنها تواجه انسدادا في شرايين سلاسل الإنتاج، وتدخل الدولة في السوق الحر كان ضروريا؛ لضمان توافر السكر للمواطنين، وذلك بعد خروج بعض التجار وشركات التعبئة من سلاسل الإمداد، حيث أن خروج بعض شركات القطاع الخاص والتجار أدى إلى انسداد في شرايين الإمداد، حيث لم تكن شركات السكر على قدر تحمل عبء عملية التوزيع والتعبئة.

ووصلت أسعار السكر الحر في الأسواق بعد ما وصل إلى نحو 65 جنيهًا خلال الساعات الماضية، ولكن تعكف الحكومة على حل الأزمة في أسرع وقت ممكن من خلال ضخ آلاف الأطنان وبيعها بسعر 27 جنيهًا للكيلو في معارض أهلًا رمضان والمنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين.

وفي هذا السياق ، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلاً رمضان علي مستوي الجمهورية، لافتا إلي أن هناك تنسيقاً مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، إلى جانب ضمان توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.

55 مليون كيلو

وبحسب وزارة التموين، أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بجميع المعارض، بما يُحقق وفرة كبيرة في المعروض وتلبية الاحتياج المحلي.

وسوف نرصد لكم أسعار السلع، اليوم الأربعاء، وفق بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.