بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

يبحث الكثير عن آخر أسعار السكر الحر في الأسواق بعد ما وصل إلى نحو 65 جنيهًا خلال الساعات الماضية، ولكن تعكف الحكومة على حل الأزمة في أسرع وقت ممكن من خلال ضخ آلاف الأطنان وبيعها بسعر 27 جنيهًا للكيلو في معارض أهلًا رمضان والمنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين.

وفي هذا السياق ، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلاً رمضان علي مستوي الجمهورية، لافتا إلي أن هناك تنسيقاً مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، إلى جانب ضمان توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.

55 مليون كيلو

وبحسب وزارة التموين، أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بجميع المعارض، بما يُحقق وفرة كبيرة في المعروض وتلبية الاحتياج المحلي.

السكر

كما تطرح الوزارة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

فيما يلي ينشر موقع صدى البلد، أسعار السلع في معارض "أهلًا رمضان" المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية:

سعر كيلو السكر 27 جنيهًا

سعر زيت خليط زنة 800 مل 65 جنيهًا

سعر كيس مكرونة 15 جنيهًا

سعر كيلو أرز بلدى 35 جنيهًا

سعر كيلو أرز هندى 30 جنيهًا

سعر زيت خليط زنة 1 لتر 98 جنيهًا

سعر مكرونة 350 جرام بسعر 9.5 جنيه

سعر مكرونة 1 كيلو 27 جنيهًا

سعر شاى زنة 250 جرامًا بسعر 57 جنيهًا

سعر دواجن مجمدة برازيلى أو انتاج محلى بسعر 100 جنيه للكيلو

سعر البلح يتراوح من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلو

سعر علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع

سعر علبة بلح زنة 2.4 كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا

سعر لوز حصى زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا

سعر بندق حصى زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا

سعر عين جمل حصى زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا

سعر لفة قمر الدين من 25 و35 جنيهًا حسب النوع

سعر كركديه زنة 250 جراماً بسعر 55 جنيهًا

سعر سودانى جامبو زنة 250 جراماً بسعر 40 جنيهًا

سعر قراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا

سعر مشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا

سعر سودانى مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا

سعر زبيب بناتى فاتح زنة 150 جراماً بسعر 80 جنيهًا.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بجميع المعارض إضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

وستتوفر السلع ستتوفر بأسعار مخفضة، وأهمها السكر الذي سيكون متاحًا بكل المنافذ بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

وبدوره، قال مدير مديرية التموين بمحافظة المنيا عبدالباسط عبدالنعيم إن المحافظة يوجد يوجد بها 3 معارض "أهلًا رمضان" رئيسية و29 معرضًا وشادرًا فرعيًا بإجمالي 32 معرضًا وشادرًا على مستوى المحافظة و29 تشمل سيارات الخريجين وتحيا مصر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحمولة تتراوح من 1 إلى 3 أطنان.



ولفت إلى مشاركة 103 منافذ تشمل فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ أمان ومنافذ وزارة الزراعة وذلك من إجمالي 163 منفذًا عامًا وخاصًا على مستوى المحافظة.

من ناحيته، أشار وكيل مديرية التموين بمحافظة المنيا حلمي الزهري لضخ نحو 350 طن سلع غذائية يوميًا في كافة المعارض بالمحافظة منها 40 طن سكر يوميًا بتخفيضات تبدأ من 15 إلى 30%.



وأوضح الزهري - خلال جولة بمعارض "أهلًا رمضان" في المنيا - أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تصل لمليون و360 ألف بطاقة يستفيد منها 4 ملايين و63 ألف مواطن يمثلون 70% من إجمالي سكان المحافظة يقومون بصرف السلع التموينية عبر 2287 بقالًا تموينيًا و482 منفذ جمعيتي.

ولفت إلى صرف الخبز المدعم من خلال 3100 مخبز بلدي على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أنه تم تحويل ثلثهم لغاز طبيعي بدلًا من السولار، منوهًا بأنه تم تحويل 18 مكتبًا تموينيًا لمراكز خدمة مطورة من إجمالي 73 مكتبًا على مستوى المحافظة، وجاري تطوير 9 إدارات وديوان المديرية من إجمالي 11 إدارة سوف يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.



وأضاف أن محافظة المنيا بها 8 صوامع بإجمالي سعات تخزينية 332 ألف طن مقسمة لـ7 صوامع قطاع عام وهي صومعة العدوة سعة 5 آلاف طن، 3 صوامع ببني مزار بإجمالي سعات تخزينية 180 ألف طن، وصومعة المنيا الجديدة بسعة 90 ألف طن.

وتابع أن قطاع المطاحن يضم عددًا من الصوامع وهي صومعة نفرتيتي بدماريس بسعة 25 ألف طن، وصومعة ملوي بسعة 2 ألف طن، بينما توجد صومعه واحدة قطاع خاص بمطحن المتحدة بسعة تخزينية 30 ألف طن.



من جهته، قال مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمنيا محمد عبدالعزيز إن الشركة لديها 50 فرعًا منها 20 فرع تجزئة، و5 هايبر ماركت و25 فرع جملة، ومعارض السلع الغذائية مستمرة طوال العام.



وتابع أن إجمالي الربط السلعي للشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة المنيا يصل إلى 172 مليون جنيه، حيث يتم ضخ 3661 طن سكر/شهر، بينما يتم طرح نحو 1742 طن سكر حر في فروع الشركة، ويتم طرح 2400 طن زيت و860 طن مكرونة.



وأشار إلى أنه يتم طرح يوميًا بمعارض أهلًا رمضان المشاركة بها الشركة نحو 30 طن مسلى نباتي، و60 طن زيوت، و120 طن مكرونة، و170 طن أرز هندي، و170 طن أرز بلدي، و120 طن دقيق و10 أطنان ياميش.