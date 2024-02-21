%28.5 زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية لعام 2022/2023

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء 21 / 2 / 2024، النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي، وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2022/2023 مقارنة بعـام 2021/2022، وكانت أهم المؤشرات ما يلى:



الودائع المصرفية

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9450.8 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن عام 2021/2022.

وحققت ودائع القطاع العائــلى وقطـاع الخدمـات العـام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع، وفيما يلى عرض لها:



أهم المؤشرات

- بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جـنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5% مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علـى نسبة 58.3% مــن إجمالــي الودائع المصرفية.

بلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 1443.5 ملـيار جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

بلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 1525.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3% مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

الائتمان المصرفي

ارتفعـــت أرصــدة الائتمـــان المصــرفي 4802.0 مليــار جنيـــه عـــام 2022/2023 بنسبـــة زيـــادة قـدرهـــــا 34.5% عـن عــام 2021/2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة، حيث:

- بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 1715.6 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 35.7% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي.

- بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 1502.0 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9% عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة، حيث بلـغ 1338.0 مليار جنيه بما يمثــل 89.1% مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 31.3% مـــن إجمالـــي أرصــــدة الائتمان المصرفي.

بلــغ فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفــــى 4648.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.