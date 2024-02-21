بعد وصول كيلو السكر لـ65 جنيها.. التموين تزف بشرى للمواطنين.. وحبس التجار المتلاعبين|تفاصيل

مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، يعانى المواطنون من أزمة نقص السكر في الأسواق، الأمر الذي جعل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصيلحى، تعمل على استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض “أهلاً رمضان” على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بجميع المعارض، بما يُحقق وفرة كبيرة في المعروض وتلبية الاحتياج المحلي.

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عقوبة احتكار السلع

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".