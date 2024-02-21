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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

جيهان مديح: مرافعة مصر أمام محكمة العدل كشفت حجم الانتهاكات الاسرائيلية بالأراضي الفلسطينية

الدكتورة جيهان مديح،
الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، كشفت حجم الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بقطاع غزة، منوهة إلى أن مصر تبذل جهودا مضنية فى التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل وتوصيل صوت صرخاته للعالم .

وأضافت "مديح"، فى تصريحات لها، أن مذكرة مصر أمام المحكمة الدولية أوضحت حجم الانتهاكات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال فى قطاع غزة، خاصة منذ بدء الحرب الأخيرة، مشيرة إلى أنها خالفت القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وكل القرار الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر أن مصر لم تتوانَ لحظة عن دورها الريادي والمحوري فى المنطقة، فى حفظ استقرار المنطقة وعدم توسعة الصراع فيها، منوهة إلى أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معني فى قطاع غزة، مستنكرة فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن فى إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مصر وضعت محكمة العدل ومجلس الأمن الدوليين أمام مسئولياتهم التاريخية والقانونية، بتأكيدها أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك المواثيق والقوانين الدولية لأنه يحرم الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1976.

الدكتورة جيهان مديح الشعب الفلسطينى الأعزل غزة محكمة العدل الدولية رئيس حزب مصر أكتوبر

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