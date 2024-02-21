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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع البترول يدعم إنشاء مستشفى للحالات الحرجة والطوارئ بأسيوط

صدى البلد

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية تعاون بشأن إنشاء مستشفى للحالات الحرجة والطوارئ داخل حرم مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط في إطار دور قطاع البترول المجتمعي ومساهمته في دعم مجالات الرعاية الصحية للمواطنين.

وقع الاتفاقية المهندس أحمد عيد، رئيس شركة النيل لتسويق البترول، والدكتور محمد حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط.


وتأتى الاتفاقية في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصرى وضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتى تهدف إلى دعم وزيادة مساهمة القطاع فى مختلف أنشطة التنمية المجتمعية فى المناطق الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمحافظات الصعيد.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى للحالات الحرجة والطوارئ داخل حرم مستشفى الإيمان العام بأسيوط، بالإضافة إلى العمل على استمرارية واستدامة تقديم خدمات ورعاية طبية جيدة لأهالى محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة. 

ويعد المشروع نقلة نوعية في الخدمات الصحية والرعاية الطبية وبعض جراحات الحالات الحرجة التي لم تكن موجودة من قبل للمخ والقلب، بالإضافة إلى تنظيم برامج التدريب للأطباء والممرضين.

 

البترول والثروة المعدنية البترول المصري التنمية المجتمعية الخدمات الصحية الرعاية الطبية

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