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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنبي توقع مذكرتي تفاهم مع شركات عالمية في مشروعات تحول الطاقة والتخزين

صدى البلد

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي إنبي و CB&I وقعها المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس عماد علوان مدير مبيعات شركة CB&I للتعاون في مشروعات تحول الطاقة، والمشروعات التي تتطلب إنشاء صهاريج تخزين ذات درجات حرارة منخفضة ومبردة في الحقول في مصر ودول شمال أفريقيا ودول الشام ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كميتسدال مذكرة تفاهم بين شركة انبي و شركة DNV بهدف التعاون في مجال التنظيم والتسويق والتنفيذ للبرامج التدريبية المتخصصة لقطاع البترول المصري.


وقع مذكرة التفاهم المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى مع Lynda tezkratt المدير التنفيذي للشركة في افريقيا.

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