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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى من إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول

صدى البلد

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى من إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول بالسويس في إطار خطط قطاع البترول المصري لتطبيق المشروعات الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية.


وقع المذكرة المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول و اسامة عبدالمجيد الرئيس الإقليمي لشركة يوكاجاوا الشرق الأوسط وافريقيا وأمين صابر الرئيس التنفيذي لشركة GTS ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة 2024 EGYPES ، حيث تتضمن مذكرة التفاهم إعداد دراسات جدوى مبدئية وتصور عام وتحديد جميع المرافق اللازمة لمشروع إنشاء وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل شركة النصر للبترول ليتم استخدامه بنسبة محددة كوقود احتراق مع الغاز الطبيعى داخل أفران وحدات التقطير والغلايات، وسيتم تغذية وحدة إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الكهربية المولدة بمحطة الطاقة الشمسية الجاري إنشاؤها بالشركة بقدرة 1 ميجا وات ، ويعد هذا المشروع أحد المشروعات الطموحة التي تتبناها شركة النصر للبترول تنفيذا لمحاور عمل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي .

 

إستراتيجية وزارة البترول الاستدامة البيئية البترول والثروة المعدنية التحول الطاقي الهيدروجين الاخضر الرئيس الإقليمي

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