عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول: اتفاقية تعاون بشأن إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي

صدى البلد

وقعت خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 اتفاقية تعاون بشأن انشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي بين المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس نبوى محمود رئيس شركة أنابيب البترول وعن شركة Bioenregy ، الدكتور طلعت عبدالقوى.

وتضمن التنسيق بين الشركات المعنية وفقاً لاستراتيجية المسئولية المجتمعية ووفقاً للمحور الثالث الخاص بمشروعات حماية البيئة لدعم المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشى بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة من خلال دعم التوافق البيئي والتخلص الآمن من المخلفات ، وأيضاً توفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عالى الجودة، ما يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية والحث على استخدام العلم والابتكار لتحسين جودة الحياة بالريف.

يأتي ذلك في إطار خطة استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول التي أقرها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتحقيق مشاركة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية وذلك من خلال رؤية مصر 2030.

EGYPES 2024 البترول المصري البترول والثروة المعدنية التنمية الاقتصادية الدكتور طلعت عبدالقوي الغاز الحيوي المهندس طارق الملا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

البحرية البريطانية : تقارير عن انفجار جنوب البحر الأحمر غرب الحديدة باليمن

في هجوم رعنانا .. إسرائيل تكشف عن تخطيط لإنهاء حياة أفيخاي أدرعي

لوحات تراثية.. ابنة فريد شوقي تروي تفاصيل تعرض منزل والدها للسرقة

20 مليون جنيه.. ضربات أمنية موجعة لمافيا الدولار

نتنياهو: لن نكافئ الإرهاب بالاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية

أستاذ قانون دولي: الدول العربية لها تأثير لإثبات الحق الأصيل للشعب الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. ريم مصطفى تثير ضجة بفستانها| شاهد

داخل الطائرة.. إيمان العاصي تثير الجدل بأحدث ظهور على انستجرام| شاهد

في عيد ميلادها الـ47.. صور سيرين عبد النور تثير الجدل| شاهد

قصة مطلب غريب لحسام حسن| واجتماع عاجل باتحاد الكرة.. ماذا يحدث بالجبلاية؟

فيديو

مش هعمل فيديوهات تاني.. بلوجر مصرية تثير الجدل عبر السوشيال ميديا |تفاصيل

اندمجت وخدت جزائي.. أول تعليق من البلوجر سوزي الأردنية بعد خروجها من الحبس

بعد فيروس "زومبي الغزلان".. امرأة تهاجم شخصا بطريقة غريبة| القصة كاملة

صرف رواتب مارس بالزيادة قبل رمضان | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ