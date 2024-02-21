اتفاقية بين العامة للبترول وشنايدر وهواوي لدعم التوسع بمشروعات التحول الرقمي

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في ثالث ايام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة( ايجبس ٢٠٢٤ ) توقيع اتفاقين بين الهيئة المصرية العامة للبترول و شركتي شنايدر اليكتريك وهواوي تكنولوجيز العالميتين لدعم التوسع في مشروعات التحول الرقمي .



وتأتي الاتفاقية الاولي مع شركة شنايدر اليكتريك في اطار الجهود المتواصلة للهيئة وحرصها على توفير أحدث الحلول والبرامج من خلال الشركاء التكنولوجيين بما يخدم خطة و مشروعات التحول الرقمى بقطاع البترول حيث سيتم تقديم أحدث إصدارات شركة شنايدر من برامج و تكنولوجيات فى إنشاء مركز القيادة الإستراتيجي لقطاع البترول في وزارة البترول والثروة بالعاصمة الإدارية .

وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و المهندس خالد كامل مدير شركة شنايدر اليكتريك مصر بحضور المهندسة ايمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات .

وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة هواوي تكنولوجيز العالمية في ظل تزايد مشروعات التحول الرقمى بقطاع البترول المصرى سواء للأنظمة الصناعية أو تكنولوجيا المعلومات واحتياج هذه المشروعات بشكل أساسى لتجهيز مراكز بيانات رقمية متنوعة في المنشآت البترولية ، و اعطاء مزايا لهيئة البترول في تجهيزات وحلول مراكز البيانات الرقمية التي تقدمها هواوي .

وقع الاتفاق الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و جيم ليو العضو المنتدب لشركة هواوي تكنولوجيز مصر بحضور المهندسة ايمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات.