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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث تصادم بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مستشفيات جامعة الزقازيق وذلك للاطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم اتوبيس يقل طلاب إحدى الجامعات الخاصة بسيارة نقل وذلك بطريق جنيفه اتجاه السويس أعلي الطريق الإقليمي والذي أسفر عن وفاة 6 طلاب وإصابة 9 آخرين تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم بمستشفي العاشر الجامعي ومستشفيات جامعة الزقازيق.

واطمأن المحافظ، على المصابين واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم وتبين إصابتهم بجروح متفرقة ما بين سحجات وكسور وكدمات بالوجه والفخذين واشتباه بنزيف بالمخ والبطن وجميعهم تحت الملاحظة الطبية ليؤكد المحافظ على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى الا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

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وكان محافظ الشرقية قد اصدر تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف الإعانات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين طبقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث داعياً المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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