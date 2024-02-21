العراق.. إصابة الآمر السابق لقوات الرد السريع ومقتل شقيقه في هجوم مسلح

أفاد مصدر أمني عراقي، بوقوع هجوم مسلح، استهدف الآمر السابق لقوات الرد السريع، العقيد عزيز الإمارة، أسفر عن إصابته بـ3 رصاصات، ومقتل شقيقه، في مدينة الكوت بمحافظة واسط.

ومن جانبها؛ تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد منفذي الجريمة.

وكانت مديرية المخابرات العسكرية في العراق، أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق في بيان لها، إن القوات العراقية تمكنت من القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي المطلوبين وفقل للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك استنادا إلى معلومات دقيقة.

وأوضحت الاستخبارات العراقية في بيانها، أن عناصر داعش المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيق معهم بالانتماء لتنظيم داعش، وقد تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني عراقي، تفاصيل إلقاء القبض على زوجتي وابنة ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي.

ونقلت صحيفة بغداد اليوم عن المصدر الأمني العراقي؛ أن الدور المهم والأبرز كان من خلال المتابعة المخابراتية وكشف اهم الخيوط، حيث تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على زوجتي زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وابنته".

وقال المصدر أيضا: "عملية القبض والاسترداد تمت من إحدى الدول المجاورة للعراق، وتمكن الجهاز من التوصل إلى هوياتهن وأماكن اختبائهن ولديهن جنسيات غير عراقية".