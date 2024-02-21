نميرة نجم: نسعى أن تخرج العدل الدولية برأي قوي يفسر الوضع بغزة

قالت السفيرة نميرة نجم عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية امام محكمة العدل ، إن الفريق يسابق الزمن انا ان يقف مكتوف الايدي او انتقاد المنظمة الدولية نظرا لعجزها عن مواجهة ما يحدث على الاراضي الفلسطينية .

وتابعت الدكتورة نميرة نجم ، عبر مداخلة فيديو لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن طموحهم ان تخرج محكمة العدل الدولية برأي قوي يفسر ما يحدث على الارض وينتهي بعدم مشروعية الاحتلال .

وأكملت الدكتورة نميرة نجم ، أن القانون الدولي يسمح بالاحتلال العسكري المؤقت لاغراض عسكرية لحين الانتهاء من عملياتها وتنسحب .

وتابعت " نجم" أن فلسطين امام مشروع استعماري استيطاني لايريد ان يترك اي جزء من الارض لاصحابها .