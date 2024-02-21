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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في ليفربول.. غياب محمد صلاح عن مباراة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

تأكد غياب محمد صلاح وداروين نونيز، ثنائي ليفربول، عن مباراة لوتون تاون، المقرر لها، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، كانت هناك شكوك حول مشاركة صلاح ونونيز أمام لوتون تاون، لكن قرر المدرب يورجن كلوب استبعادهما الآن.

موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

صدمة في ليفربول.. غياب محمد صلاح عن مباراة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

ويعد محمد صلاح أقوى أسلحة ليفربول، حيث سجل 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات مع الريدز هذا الموسم.

غيابات ليفربول 

ويعاني ليفربول أيضا في الهجوم بسبب غياب ديوجو جوتا للإصابة، بالإضافة إلى أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب في الدفاع، ودومينيك سوبوسزلاي وكيرتس جونز وتياجو ألكانتارا وستيفان بايتيتش في خط الوسط.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المرجح أن يلعب هارفي إليوت إلى جانب كودي جاكبو ولويس دياز في هجوم الريدز مساء اليوم الأربعاء.

صلاح محمد صلاح لوتون الدوري الإنجليزي البريطانية ليفربول

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