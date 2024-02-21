صدمة في ليفربول.. غياب محمد صلاح عن مباراة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

تأكد غياب محمد صلاح وداروين نونيز، ثنائي ليفربول، عن مباراة لوتون تاون، المقرر لها، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، كانت هناك شكوك حول مشاركة صلاح ونونيز أمام لوتون تاون، لكن قرر المدرب يورجن كلوب استبعادهما الآن.

ويعد محمد صلاح أقوى أسلحة ليفربول، حيث سجل 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات مع الريدز هذا الموسم.

غيابات ليفربول

ويعاني ليفربول أيضا في الهجوم بسبب غياب ديوجو جوتا للإصابة، بالإضافة إلى أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب في الدفاع، ودومينيك سوبوسزلاي وكيرتس جونز وتياجو ألكانتارا وستيفان بايتيتش في خط الوسط.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المرجح أن يلعب هارفي إليوت إلى جانب كودي جاكبو ولويس دياز في هجوم الريدز مساء اليوم الأربعاء.