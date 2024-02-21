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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان بيلعب في البلكونة.. إصابة طفل سقط من الطابق السادس بالمنيرة الغربية

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة لسقوط طفل من الطابق السادس بمنطقة المنيرة الغربية، حيث تبين انه سقط اثناء لهوه على كرسي في الشرفة ولا توجد شبهة جنائية في الحادث. 

تلقى الرائد مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل في عقده الأول مصابا بنزيف في المخ وادعاء سقوط من علو ومقيم بدائرة القسم.

 

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وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والد الطفل والذي أفاد بأنه أثناء لهو نجله اعلى كرسي في شرفة الشقة محل سكنهم بالطابق السادس اختل توازنه ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة طفل البلكونة

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