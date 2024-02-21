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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل سياسي : إسرائيل تمارس استراتيجية القصف العشوائي الممنهج والتجويع

صدى البلد

قال المحلل السياسي الدكتور أمجد شهاب إن إسرائيل تمارس استراتيجية القصف العشوائي الممنهج وسياسة التجويع والقتل لهدف استراتيجي غير معلن.

وأوضح، أن أسباب الحرب المعلنة هزيمة حماس والقضاء على المقاومة وإطلاق سراح الرهائن، لافتًا أن الهدف الأكبر بالنسبة لإسرائيل وغير المعلن أيضا تدمير مقومات الحياة وتدمير البنية التحتية من أجل تهجير سكان قطاع غزة بكل الوسائل.

وأضاف «شهاب» خلال مداخلته ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن هذه الممارسات للاحتلال من إبادة وتدمير ستكون لها انعكاسات كبيرة جدا حتى لو تم وقف الحرب تحت أي مسمى سواء بالضغط الدبلوماسي أو الحل السياسي.

وأشار إلى أن الأفق السياسية تعتمد بشكل أساسي على إجراءات على الأقل وقف الاصطفاف ضد القضية الفلسطينية ووقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت وإيذاء المستوطنين للفلسطينيين، مؤكدًا أن هناك تصريحات حل الدولتين لكن كلها لبيع الوهم وأن الواقع على الأرض يختلف كليا سواء في الضفة أو قطاع غزة أو حتى في القدس بشقها الشرقي التي من المتوقع أنها عاصمة الدولة الفلسطينية.

 

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