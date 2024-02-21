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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة المصانع لعمل بودرة السوبيا

صدى البلد

نشرت صفحة تكنولوجيا الأغذية والتغذية منشورا عن طريقة إعداد مشروب السوبيا حيث إنه من المشروبات المحببة للكثيرين وخاصة الأطفال بسبب لونها الأبيض الفانح وطعمها اللذيذ.

كما تعتبر من المشروبات الأساسية على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك، ولرغبة الكثيرين في تحضير كل أنواع المشروبات والمأكولات في البيت خوفًا من التلوث، نقدم لكم طريقة عمل بودرة السوبيا في المنزل، بخطوات سهلة لا تستغرق سوى عدة دقائق وبمكونات من البيت، تغنيكم عن شرائها من السوبر ماركت، أو التعرض للغش فيها عند شرائها.

المكونات:
200 جم (كوب) سكر بودرة. 
 110 جم (كوب)  حليب بودرة. 
120 جم (كوب) دقيق أرز. 
100 جم (كوب) كريم شانتيه بودرة. 
 80 جم (كوب) جوز هند ناعم.
 2 باكيت فانيليا بودرة
 حليب سائل
 

طريقة التحضير:
تحضير البودر:
 يتم خلط كل المكونات معا خلط متجانس. 

 تعبأ بودرة السوبيا في برطمان زجاجي نظيف وجاف ومحكم الإغلاق ويحفظ في مكان بارد بعيد عن الضوء.

تحضير المشروب:
نُحضر كيلو حليب بارد، ونضع عليه 4 ملاعق من بودرة السوبيا المجهزة في البيت، ثم نخلطة في الخلاط، ونضع السكر حسب الرغبة، وبعد ذلك يصب في كوب .

 

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