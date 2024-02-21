أستاذ جامعي: تاريخ إسرائيل لم يتغير من عدوان وحرمان الشعب الفلسطيني لحقوقه

قال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي الأسبق بجامعة عين شمس، إن كلمة مصر في محكمة العدل الدولية اليوم كانت عظيمة لأنها جمعت جميع النقاط الاساسية القانونية التي تدين الموقف الإسرائيلي من فضائح وجرائم وحشية حتى يومنا هذا، مضيفاً أن تاريخ إسرائيل في هذا الشأن واضح جداً ولم يتغير وأسلوبه يتكون من عدوان وحرمان الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه.

وأضاف «أحمد»، خلال مكالمة هاتفيه ببرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc"، أن أهم النقاط من وجهة نظري الشخصية التي تناولتها مصر في المحكمة اليوم مثل اختصاص المحكمة بهذا الأمر لأن إسرائيل تدعي أن المحكمة غير مخصصة لهذا الشأن وايضاً ما تدعيه إسرائيل في استخدام حق الدفاع عن نفسها وكافة الممارسات غير المشروعة التس قامت بها إسرائيل.

وأشار رئيس قسم القانون الدولي الأسبق بجامعة عين شمس، إلى أن مسألة الاختصاص مسألة أولية لأنها ثابته بدون أي شك من ميثاق الأمم المتحدة نفسه.