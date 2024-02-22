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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024: وظيفة جديدة

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج الجدي.. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024: تستعيد مستحقاتك القديمة

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024

عبر عن مشاعرك في العلاقة، الفرص الجديدة في مكان العمل تجعلك أقوى على المستوى المهني، كن حذرا بشأن الثروة اليوم وتمتع بصحة جيدة.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

سيشكو بعض مواليد برج الجدي من مشاكل متعلقة بالنوم أو آلام في الجسم، يمكنك استشارة الطبيب في المشكلات المتعلقة بالرؤية. إذا كنت تميل إلى السمنة، فاحذر من تناول الطعام من الخارج، كما يجب الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات الباردة. 

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

حافظ على علاقة متناغمة مع أعضاء الفريق وسينجح ذلك في الأنشطة الجماعية، ستكون تعليقات العملاء في دعمك وهذا سيفيدك في المراحل اللاحقة من حياتك المهنية، أولئك الذين يبحثون عن وظيفة جديدة يمكنهم الحصول عليها. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

يجب أن يكون مواليد برج الجدي أثناء السفر على اتصال بالحبيب عند الطلب اليوم، سوف يدرك شريكك الحب ولكنه قد لا يكون معبرًا، هذا قد يجعلك غير راض، قد يلتقي برج الجدي المنفرد بشخص مميز أثناء السفر أو في مناسبة رسمية.  

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

لن يكون هناك تغيير كبير في الوضع المالي، سوف تتلقى المال من الكثير من المصادر بما في ذلك ممتلكات الأجداد، ستحصل الإناث على تقييم في المكتب بينما سينجح رجال الأعمال الذكور من برج الجدي في توقيع صفقات شراكة جديدة.

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