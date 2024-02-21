أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري يرفض التهجير للفلسطينيين وإظهار مخالفة إسرائيل للقانون

مرافعة مصر اليوم اشبه بمعركة دبلوماسية وقانونية

قال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن اليوم كانت في مرافعة قانونية مصر امام محكمة العدل الدولية وتقديم مذكرة من جانب مصر إلى المحكمة، مضيفاً أن المرافعة المصرية اليوم لتظهر حقائق للمجتمع الدولي وتؤكد على الموقف المصري برفض التهجير القسري للفلسطينيين وايضاً إظهار مخالفة إسرائيل للقانون الدولي والشرعية الدولية.







وأضاف « بدر الدين » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" التي تقدمه الإعلامية انجي أنور، أن المرافعة المصرية كانت تعمل على كشف الموقف الإسرائيلي، ليس بمناسبة الأحداث الحالية فقط ولكن الممارسات الاسرائيلية التي مر عليها نصف قرن منذ عام 1948.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن المرافعة اليوم أشبه بمعركة دبلوماسية وقانونية.