محلل سياسي: مواطنون أمريكيون قاطعوا بلينكن بسبب دعم نتنياهو.. والشباب أصبح واعيا

قال إيهاب عباس، الكاتب والمحلل السياسي، إن من بداية الحرب بالذات عندما أفرطت الآلة العسكرية الإسرائيلية في قتل المدنيين الفلسطينيين، حتى أثناء لجان الاستماع في الكونجرس كان يوجد مواطنين امريكان وقاطعوا بلينكن أكثر من مرة بسبب الدعم لنتنياهو.





وأضاف « عباس » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc"، أن الشباب الأمريكان اليوم أصبح مطلع أكثر على ما يدور حوله في العالم ويتوجه ناحية اليسار واليسار التقدمي أكثر ويدعو للانفتاح الحقيقي للإنسان وحقوقه.





وأشار الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن أمريكا ناحية روسيا واوكرانيا مولت الدولة التي احتلت أراضيها ، اما ناحية اسرائيل وفلسطين مولت الدولة التي احتلت أرض الدولة الأخرى.







