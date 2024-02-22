أبرزها هواوي و ميثانكس.. ختام فعاليات ايجبس 2024 يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم

مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة هواوي تكنولوجيز العالمية

بمليون دولار.. مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وشركة ميثانكس مصر

مذكرة تفاهم بين شركتي إنبي و CB&I لمشروعات تحول الطاقة

شهد ختام فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2024، توقيع عدد من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم بين وزارة البترول و عدد من المؤسسات، و أيضا بين مؤسسات مصرية و أخرى عالمية.

و يستعرض "صدى البلد" تفاصيل عدد من مذكرات التفاهم الموقعة خلال "ايجبس 2024"..

مذكرة تفاهم مع هواوي



شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2024 التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة هواوي تكنولوجيز العالمية لدعم التعاون في مجال التحول الرقمي .

و تأتي المذكرة في إطار العمل بين هيئة البترول والشركاء التكنولوجيين بما يمكنها من تحقيق اهدافها في مجال الرقمنة وتوفير أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي من شأنها رقمنة قطاعاتها من خلال حلول متوافقة مع المعايير العالمية للتحول الرقمي تنفيذا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الطموحة لتعزيز التحول الرقمي في كافة الانشطة والقطاعات .



وقع مذكرة التفاهم الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول مع جوش تشاو مدير وحدة أعمال الطاقة بشركة هواوي بحضور المهندسة ايمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات و مسئولي شركة هواوي .



مذكرة تفاهم مع "ميثانكس" العالمية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبراد بويد نائب الرئيس الأول لشركة ميثانكس العالمية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة ميثانكس مصر بقيمة مليون دولار لدعم تنفيذ إدارة سلامة العمليات فى القطاع.

وقع المذكرة المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس محمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التزام ميثانكس مصر تجاه دعم دمج إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات فى مصر، كما تؤكد المذكرة التزام الشركة بإصدار وتطوير المعايير الخاصة بإدارة سلامة العمليات في صناعة البترول والغا والبتروكيماويات البالغ عددها ٢٤ معياراً كجزء من مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين فى عام 2020 ، بالإضافة إلى دعم التطبيق الفعلى لبرامج إدارة سلامة العمليات.

وأكد العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر أنها بدأت رحلة دمج إدارة سلامة العمليات فى قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصرى منذ عام 2018 ، مؤكداً فخر الشركة بالإنجازات التي تم تحقيقها من خلال التعاون مع الوزارة وشركائها داخل القطاع.

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الأساسى المتمثل في سلامة الكوادر البشرية من خلال تبنى وتطبيق أفضل الممارسات والإرشادات والمعايير الدولية لإدارة سلامة العمليات.

وتعد مذكرة التفاهم الجديدة استكمالاً لنجاح الاتفاقية الموقعة فى عام 2020 بين شركة ميثانكس ووزارة البترول والثروة المعدنية والتي أدت إلى وضع خارطة طريق شاملة مدتها ثلاث سنوات لإدارة سلامة العمليات وإنشاء اللجنة المصرية العليا واللجنة الفنية الفرعية لإدارة سلامة العمليات وتطوير ٢٤ معياراً لإدارة سلامة العمليات لتمكين الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصري من التصميم والإنشاء والتشغيل الآمن لمنشآتهم.



إنبي توقع مذكرتي تفاهم مع شركات عالمية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي إنبي و CB&I وقعها المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس عماد علوان مدير مبيعات شركة CB&I للتعاون في مشروعات تحول الطاقة، والمشروعات التي تتطلب إنشاء صهاريج تخزين ذات درجات حرارة منخفضة ومبردة في الحقول في مصر ودول شمال أفريقيا ودول الشام ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كميتسدال مذكرة تفاهم بين شركة انبي و شركة DNV بهدف التعاون في مجال التنظيم والتسويق والتنفيذ للبرامج التدريبية المتخصصة لقطاع البترول المصري.



وقع مذكرة التفاهم المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى مع Lynda tezkratt المدير التنفيذي للشركة في افريقيا.

مذكرة تفاهم بين صان مصر وSiemens العالمية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر (صان مصر) وشركة Siemens العالمية لتقديم الحلول الذكية لترشيد الطاقة ضمن فاعليات مؤتمر إيجبس 2024.



وقعها المهندس خالد إبراهيم رئيس شركة صان مصر و المهندس محمد خليفة العضو المنتدب للصناعات الرقمية بشركة Siemens للصناعات الرقمية بالشرق الاوسط ووائل عمر المدير العام التنفيذي للشركة .



ويأتى التوقيع في إطار السعى المستمر لصان مصر لتطوير الخدمات التي تقدمها ضمن منظومة صناعة البترول فى مصر أو عبر مواقع عملها خارج مصر والتي تأتى كذلك ضمن استراتيجية ورؤية وزارة البترول والثروة المعدنية ورسم خريطة طريق للتحول الرقمى و تنمية مهارات الكوادر البشرية في مجالات التحول الرقمى وإستمراراً للنجاح الذى يحققه تعظيم الاعتماد على التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة البترولية منذ عام 2016 مع انطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول واستغلال كافة الأفكار والحلول التكنولوجية الحديثة للاستفادة منها في تنفيذ وتشغيل المشروعات البترولية والتي تمثل نقلة نوعية للقطاع و جهود قطاع البترول لتحقيق الإستفادة من الرقمنة في إدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستفادة من التطبيقات الرقمية فى مجال متابعة الانبعاثات وأنشطة معالجة المياه.

وتوقع مذكرة تفاهم مع DNV العالمية لإصدار شهادات الحد من انبعاثات الميثان.



وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للصيانة (صان مصر) وDNV العالمية للتعاون فى مجال إصدار الشهادات الخاصة بالحد من انبعاثات غاز الميثان والغازات المصاحبة.



وذلك ضمن أهداف استراتيجية ورؤية الوزارة نحو خفض الانبعاثات الكربونية والحد من انبعاثات الغازات المستمرة وتضمنت المذكرة التعاون في مجال التفتيش والمراجعة وإصدار الشهادات الخاصة بالحد من انبعاثات غاز الميثان والغازات المصاحبة وكفاءة وتحسين استخدام الطاقة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للحفاظ علي البيئة والعمل علي دعم الخطة الخاصة بخفض الانبعاثات والتكامل لتقديم الخدمة لشركات قطاع البترول الشقيقة لدعم تنفيذ تلك التوصيات علي أكمل وجه.

وقع المذكرة المهندس خالد إبراهيم رئيس شركة صان مصر و المهندس هشام الجرواني نائب رئيس شركة DNV بشمال أفريقيا.



اتفاقية تعاون بشأن إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي



وقعت خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 اتفاقية تعاون بشأن انشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي بين المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس نبوى محمود رئيس شركة أنابيب البترول وعن شركة Bioenregy ، الدكتور طلعت عبدالقوى.

وتضمن التنسيق بين الشركات المعنية وفقاً لاستراتيجية المسئولية المجتمعية ووفقاً للمحور الثالث الخاص بمشروعات حماية البيئة لدعم المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشى بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة من خلال دعم التوافق البيئي والتخلص الآمن من المخلفات ، وأيضاً توفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عالى الجودة، ما يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية والحث على استخدام العلم والابتكار لتحسين جودة الحياة بالريف.

يأتي ذلك في إطار خطة استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول التي أقرها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتحقيق مشاركة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية وذلك من خلال رؤية مصر 2030.