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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جواتيمالا والهند.. الحاصلات الزراعية: دولتان في العالم فقط تزرعان الحبهان

الحبهان
الحبهان

قال عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن الحبهان استخدمه في البيت ضعيف جداً وسعره لا يتخطى الـ 2000 جنية كما ذكرت الصحافة، أما الكمون وفلفل الاسود هم الأكثر أهمية للحبهان.


وأضاف « العطار» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" التي تقدمه الإعلامية أنجي أنور أن الحبهان في سنة 2023 كنا نستورده من الخارج من 6 ألاف لـ 7 ألاف دولار وكان يكلفنا بمعدل 500 أو 600 جنية، موضحاً أن هذا العام الحبهان من الغذاء التي تأتي من دولتين في العالم كله هم غواتيمالا والهند.


وأشار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن يختلف حبهان الهند عن حبهان غواتيمالا، حبهان الهند أصغر وأقرب للشكل الدائري أما حبهان غواتيمالا أرفع واطول وفي النهاية الاثنين مثل بعض في الطعم والرائحة.
 



 

الحبهان الفلفل الأسود الكمون الحاصلات الزراعية غواتيمالا الهند

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