ليلة النصف من شعبان.. اقرأ فيها هذه السورة بعد المغرب 3 مرات

تبدأ ليلة النصف من شعبان مع غروب ليلة شمس يوم الرابع عشر من شعبان وتنتهي مع بزوغ فجر يوم الخامس عشر، ليلة النصف من شعبان لها مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، ففي ليلة النصف من شعبان تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام في العام الثاني من الهجرة النبوية، بعد أن قضى المسلمون قرابة ستة عشر شهرًا يصلون تجاه المسجد الأقصى، واعتاد المسلمون إحياء ليلة النصف من شعبان بالدعاء والتسبيح وقراءة القران.



ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة التي لها فضل عظيم، إذ أن إحياء ليلة النصف من شعبان مندوب عند جمهور الفقهاء، لأن فيها تكفر ذنوب السنة كاملة، ولذلك حرص النبي على توصية أصحابه باغتنام ليلة النصف من شعبان في الأعمال الصالحة.

وردت الكثير من الأحاديث حول ليلة النصف من شعبان منها: (إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه) رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: (من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)، وفي حديث آخر: (من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة) وهي: ليلة الجمعة وليلة عرفة وليلة الفطر وليلة النحر.



مسميات ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان هي ليلة عيد بالنسبة للملائكة، حيث أن المسلمين يحتفلون في الأرض بعيدي الأضحى والفطر، فإن الملائكة يحتفلون بعيدين أيضا وهما ليلة النصف من شعبان وليلة القدر، ولدى ليلة النصف من شعبان أسماء عديدة منها البراءة والتكفير وليلة الشفاعة وليلة الحياة وليلة المغفرة وليلة القسمة والتقدير وليلة العتق.

تسمى ليلة النصف من شعبان بالبراءة والغفران والقدر لأن الله يقدر فيها الخير الرزق ويغفر فيها الذنب، وهذا المعنى صحيح شرعًا، ومطابق لما جاء في السنة النبوية عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك يا رسول الله، فقلت: وما بي بذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب-وهو اسم قبيلة-) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.

احتفالات ليلة النصف من شعبان

احتفالات ليلة النصف من شعبان، تحب بعض البلدان المتعددة إحياء ليلة النصف من شعبان، لأنها ليلة يغفر الله فيها الذنوب لكل المسلمين ماعدا المشاحن أو الكاهن أو مدمن الخمر أو المصر على الزنا أو العاق لوالديه، ومن مظاهر بعض هذه البلدان الآتي:

وفي مصر في ليلة النصف من شعبان تعقد وزارة الأوقاف المصرية احتفالًا بليلة النصف من شعبان، يبدأ الاحتفال تلاوة بعض آيات الذكر الحكيم، بعدها يلقي شيخ الأزهر أو وكيل الأزهر نائبا عنه كلمة حول فضل ليلة النصف من شعبان، كما يلقي وزير الأوقاف أيضا كلمة الوزارة عن هذه الذكرى، ثم يختتم الاحتفال ببعض الابتهالات دينية عن هذه المناسبة، كما يشبه الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، كما يشارك في هذه الاحتفالات عدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والعسكرية، وقيادات الأزهر الشريف، وبعض سفراء الدول العربية والإسلامية بالقاهرة.