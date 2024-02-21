متحدث الأونروا: الوضع في غزة كارثي.. و90٪؜ من الأطفال لديهم سوء تغذية

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن المنظمة هي الوحيدة المتبقية في قطاع غزة والمسؤولة عن تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة .

وتابع عدنان ابو حسنة ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن المطلوب من منظمة الاونروا توصيل الغذاء لــ 2.3 مليون شخص وهو أمر مستحيل ، لافتا الي ان الوضع كارثي في فلسطين .

واردف : ثلاثة ارباع الشعب الفلسطيني يشربون ماء ملوثا؛ مما يسبب إصابة الأطفال بأمراض معوية، وانتشار مرض الكبد الوبائي ، فضلا عن انتشار سوء التغذية بين الاطفال بنسبة 90٪؜.