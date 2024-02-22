أحمد ترك يحسم الجدل بشأن وجود أحاديث عن فضل النصف من شعبان

علق الدكتور أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، على أحد الدعاة الذي نفى وجود أحاديث عن فضل ليلة النصف من شعبان.

وقال أحمد ترك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي يذاع على قناة etc، إن شهر شعبان له فضل كبير ورد في فضله أحاديث كثيرة، وكان الرسول الكريم يصوم اغلبه وهذا موجود وصحيح.



وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف، انه ورد في فضل ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث، وإن كانت ضعيفة، ولكن يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ومنها حديث في سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها إلى غروب الشمس فيقول ألا من مستغفر فأغفر له إلى آخره.

ليلة النصف من شعبان





وأشار إلى أنه ليس هناك مانع من اختصاص ليلة النصف من شعبان بالصيام والذكر والدعاء فهي من الفضائل يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وكذلك من فضائلها الاحتفال بتحويل القبلة فيها من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

