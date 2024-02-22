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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متوقع منه.. شوبير يكشف سبب موافقة كولر لـ كهربا بحضور زفاف شقيقته

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب موافقة مارسيل كولر لكهربا بحضور زفاف شقيقته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر شوبير تصريحات  شادي حبشي  وجاءت كالآتي :"مارسيل كولر الحتة الإنسانية عنده كبيرة جداً دي في شخصيته من أيام تدريب منتخب النمسا،و قرار إنه يسمح لكهربا بحضور زفاف شقيقته متوقع منه".

 

وتعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن، وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

شوبير كهربا فرح شقيقة كهربا السويسري مارسيل كولر

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