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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة.. مرسيدس CLA موديل 2023 بدون جمارك

مرسيدس CLA 180
مرسيدس CLA 180

تعتبر سيارات مرسيدس CLA من ضمن أبرز سيارات العلامة التجارية الألمانية التي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل إلى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها، وذلك ضمن مبادرة المغتربين.

مرسيدس CLA 180

وكان مجلس الوزراء وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.

وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

مرسيدس CLA 180

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار.

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

مرسيدس CLA 180

قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة مرسيدس CLA 180 "الفئة الكاملة" بعد تخفيضها 70%

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة مرسيدس CLA 180 نحو 8,974 دولار.

 

مرسيدس CLA 180 مرسيدس CLA 180 CLA جلس الوزراء

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