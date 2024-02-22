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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام عين شمس يفوز بجائزتين بمهرجان الشروق الثامن لإبداعات طلاب الإعلام

مهرجان الشروق الثامن
مهرجان الشروق الثامن لإبداعات طلاب الإعلام

فاز قسم علوم الاتصال والإعلام عين شمس بجائزتين لمشروعات تخرج الطلاب، وذلك خلال مشاركة القسم في مهرجان الشروق الثامن لإبداعات طلاب الإعلام، والذي ينظمه المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بدار الأوبرا المصرية.

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وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، الدكتورة هبه شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام.

 

وفاز قسم علوم الاتصال والإعلام  تحت إشراف الدكتورة مي حمزة المشرف على القسم والأستاذ المساعد بكلية الإعلام بمركز أول لفيلم "يا فرحة ما تمت" عن مسابقة الأوبريت والأغاني؛ كما فاز مشروع "غفوة" بالمركز الثاني في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة لمشروعات الإذاعة والتليفزيون، تحت إشراف، الدكتورة إنجي فتحي، المدرس بكلية الإعلام، و إنجي مجدي المدرس المساعد بكلية الإعلام و إسراء رمضان المعيدة بالكلية.

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قسم علوم الاتصال الاعلام مشروعات تخرج الطلاب مهرجان الشروق إبداعات طلاب الإعلام المعهد العالي للإعلام أكاديمية الشروق Jobs Education

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