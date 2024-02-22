رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

كشف الكابتن إكرامي، لاعب النادي الأهلي السابق، سبب عدم تفكير الأهلي في التعاقد مع نجله شريف.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “السبب أن شريف مبيلعبش أساسي مع بيراميدز ”.
وكشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن حقيقة طلب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي الحصول على 50 مليون جنيه.
وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي نفى طلب محمد الشناوي بشأن الحصول علي 50 مليون جنيه للموافقة على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل".
وتابع: "الأهلي نفى تمامًا طلبات الشناوي بالحصول على 50 مليون جنيه في الموسم من أجل تمديد التعاقد مع النادي الأهلي، بالعكس تمامًا ولم يحدث هذا الموقف".
وأوضح: "محمد الشناوي حاليًا يحصل على 16 مليون جنيه في الموسم بخلاف حملات الإعلان التي تصل إلى 10 ملايين جنيه".