بحضور وزراء ومفكرين.. سفارة الكويت بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني

أقامت سفارة دولة الكويت بالقاهرة، أمس الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين لدولة الكويت، والذكرى الثالثة والثلاثين لعيد التحرير ، وذلك تحت رعاية السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، والسفير طلال المطيري المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية.

وحضر احتفال سفارة دولة الكويت بالقاهرة، العديد من الوزراء والدبلوماسيين، والكتاب والمفكرين والصحفيين والإعلاميين، من بينهم: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن شحاته وزير العمل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجمع من السفراء والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتزامن احتفالية سفارة دولة الكويت بالقاهرة، مع الاحتفالات داخل دولة الكويت التى انطلقت منذ أيام تحت شعار "عز وفخر"بهذه المناسبة، والتي تشمل عدة فعاليات وعروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وعراقة تراثها، وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات فى الكويت والقطاع الخاص.