ضربوه بالمطاوى.. حبس 3 أشخاص لسرقة سيارة من قائدها بالإكراه بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل وسائقين لقيامهم بالاستيلاء على سيارة ملاكى من صاحبها بالإكراه وتحت تهديد السلاح والتعدى عليه بالضرب فى منطقة العبور دائرة قسم ثانى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة .



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ لمامور قسم ثانى شرطة العبور يفيد قيام مجهولين بالتعدى على سائق والاستيلاء على سيارته الملاكى وفروا هاربين.



وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة عاطل وسائقين لاثنين منهم معلومات جنائية قاموا باستيقاف المجنى عليه واستولوا على سيارته الملاكى وبداخلها هاتف محمول بالإكراه عقب التعدى عليه بالضرب وإصابته باستخدام أسلحة بيضاء.



وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة وأفادوا بتخلصهم من الأسلحة المستخدمة فى إرتكابها وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما ملك المجنى عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.