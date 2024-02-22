السكر ب27 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية أسعار السلع الغذائية المعروضة للمواطنين بمعارض أهلا رمضان علي مستوي المحافظة وذلك بعد عمل التخفيضات اللازمة.



وجاءت الأسعار كالتالى : السكر والأرز بسعر 27 جنيه للكيلو والزيت بسعر 80 جنيه للعبوة واحد لتر والمكرونة كيلو بسعر 28 جنيه.



من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن معارض أهلا رمضان تشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة و جميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع ، كما أن معرض أهلا رمضان ممتد حتي نهاية شهر رمضان المبارك.



وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، في كل عام يتم إنشائها، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

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