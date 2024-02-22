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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دليل خدمات المؤلف.. رحلة في النشر العلمي.. ورشة عمل بعلوم حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية العلوم بجامعة حلوان، بالتعاون مع دار النشر العالمية Taylor & Frances،  ورشة عمل بعنوان “دليل خدمات المؤلف: رحلة في النشر العلمي”.

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رئيس خطة وموازنة النواب ضيف ندوة «الاقتصاد المصري والفرص التنموية المتاحة» بآداب عين شمس

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جامعة حلوان تنظم الملتقى القومي لتدريب قيادات الاتحادات الطلابية

عقدت فعاليات ورشة العمل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان،  والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور مجدي الحجري، القائم بعمل عميد الكلية.

هذا وقامت بالتنسيق للورشة الدكتورة سوزان الدقن، وقام محمد عادل، من دار النشر، بإدارة الورشة.

وتناولت الورشة تعريف أعضاء هيئة التدريس بأسماء المجلات المختلفة التى تهم الباحثين فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وعرضت جميع الخدمات التى تقدمها دار النشر المؤلفين من خلال عدة محاور، منها التعريف بمراحل النشر من البداية مع التركيز على المتطلبات التى يجب توافرها فى الأبحاث للنشر، وكيفية اختيار المجلة المناسبة.

حضر الورشة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية العلوم.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان


 

كلية العلوم جامعة حلوان Taylor Frances ورشة عمل دليل خدمات المؤلف رحلة في النشر العلمي النشر العلمي Jobs Education

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