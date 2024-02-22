دليل خدمات المؤلف.. رحلة في النشر العلمي.. ورشة عمل بعلوم حلوان

نظمت كلية العلوم بجامعة حلوان، بالتعاون مع دار النشر العالمية Taylor & Frances، ورشة عمل بعنوان “دليل خدمات المؤلف: رحلة في النشر العلمي”.

عقدت فعاليات ورشة العمل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور مجدي الحجري، القائم بعمل عميد الكلية.

هذا وقامت بالتنسيق للورشة الدكتورة سوزان الدقن، وقام محمد عادل، من دار النشر، بإدارة الورشة.

وتناولت الورشة تعريف أعضاء هيئة التدريس بأسماء المجلات المختلفة التى تهم الباحثين فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وعرضت جميع الخدمات التى تقدمها دار النشر المؤلفين من خلال عدة محاور، منها التعريف بمراحل النشر من البداية مع التركيز على المتطلبات التى يجب توافرها فى الأبحاث للنشر، وكيفية اختيار المجلة المناسبة.

حضر الورشة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية العلوم.

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