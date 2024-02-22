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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس خطة وموازنة النواب ضيف ندوة «الاقتصاد المصري والفرص التنموية المتاحة» بآداب عين شمس

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أمس الأربعاء، بكلية الآداب، الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قبيل الندوة التى استضافته فيها كلية الآداب جامعة عين شمس بعنوان "الاقتصاد المصري والفرص التنموية المتاحة".

جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان كامل، عميد الكلية، والدكتورة هبة شاهين، القائم بعمل عميد كلية الإعلام، والدكتور محمد إبراهيم، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث.

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وخلال اللقاء، رحب رئيس الجامعة بالدكتور فخرى الفقي في رحاب كلية الآداب لمناقشة ما يخص المستقبل الاقتصادي والتحديات الراهنة والمحتملة.

كما استعرض المشروعات التنموية بالجامعة والإعداد والتخطيط الملائم لها، وعلى رأسها مشروع المدينة الطبية، مشيرا إلى قرب الانتهاء منها.

وخلال الندوة، قدم الدكتور فخرى الفقي تحليلا للوضع الاقتصادي الحالي والأسباب والتحديات، والجهود المبذولة من قبل الحكومة والدولة للإصلاح الاقتصادي من خلال اتخاذ أكثر من إجراء للحد من التضخم وتقديم الحماية الاجتماعية.

وقد لاقت الندوة تفاعلا كبيرا من الحضور، حيث تم طرح العديد من التساؤلات والتي تمت الإجابة عنها جميعا.

وفي ختام الندوة، قدمت الدكتورة حنان كامل، عميد الكلية، درع الكلية إلى الدكتور فخري الفقي، مقدمة الشكر له على هذه الندوة الثرية.

بذكر أن الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ومساعد مدير تنفيذى سابق بصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليا.

الدكتورة حنان كامل عميد كلية الاداب بجامعة عين شمس
الدكتورة حنان كامل عميد كلية الاداب بجامعة عين شمس
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين الدكتور فخري الفقي كلية الاداب الإقتصاد المصرى Jobs Education

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