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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البيئة توقع اتفاقية تعاون مع إنبى وأنابيب البترول لإنشاء وحدة غاز حيوى بقويسنا

صدى البلد

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتوسع فى إنشاء وحدات البيوجاز، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، وشركة إنبى للبترول، وشركة أنابيب البترول، لإنشاء وحدة غاز حيوى بقويسنا بمحافظة المنوفية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يأتى ضمن جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بالعمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى جميع أنحاء الريف المصرى، لتوفير الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، وتحقيق عائد مادى مناسب، وتوفير عدد من فرص العمل، والتى تعد من أهم العوائد الناتجة عن استخدام هذا النوع من الوقود.

من جانبه، أوضح المهندس وائل رضوان، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن السعة الإنتاجية اليومية للوحدة تبلغ 250 مترا مكعبا من الغاز الحيوى ، بما يكافئ 2100 أسطوانة بوتاجاز سنويا، و11.7 متر مكعب من السماد العضوى يومياً، بما يكفى لزراعة 400 فدان.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة إن المشروع تستفيد منه 240 أسرة، كما يوفر  12 فرصة عمل مباشرة و20 فرصة عمل غير مباشرة.

ووفقا للبروتوكول، تلتزم شركة أنابيب البترول بتوفير قطعة الأرض المقرر تنفيذ المشروع بها، على أن تقوم شركة إنبى للبترول بتمويل المشروع.

وتتولى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة الإشراف على تنفيذ المشروع، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الثلاث جهات لمتابعة أعمال التنفيذ.

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