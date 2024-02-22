المدرس القاتل.. نعى ضحيته على مواقع التواصل وتخلص من جث.ته بعد تمزيقها

جريمه بشعه بكل المعاني والمقاييس شهدتها عزبه ثابت7 التابعه لحفير شهاب الدين بمركز الدقهليه حيث كشفت المباحث غموض شطر طالب لنصفين والقاء اجزاء جسده في اماكن متفرقه بمصرفين بنطاق حفير شهاب الدين حيث تبين ان القاتل هو معلم الفيزياء ا والذى كان يتلقى عنده ايهاب اشرف الدروس الخصوصيه حيث استدرجه وقاما بهذه الجريمة..ونعى الجانى تلميذه عبر صفحات الفيسبوك وبحث مع الاهالي عن ايهاب عندما اعلن عن اختفائه على صفحته عقب وفاته ودعى على من ارتكب الجربمة وهو فاعلها.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام من ضبط مرتكبي واقعة قتل طالب وشطر جسده الى عدة أجزاء بعد 9 أيام من ارتكاب الواقعة والعثور على الجزء السفلي من جسده مرورا بالعثور على أجزاء من الجزء العلوي صباح اليوم الخميس ليتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه لديه درس خصوص ونجار على صلة قرابة به.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني وبالفحص تبين ان الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى" ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وتم العثور عليه بمصرف بين قرية الناقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن مشطورة الى نصفين.

وبسؤال والده "مالك معرض للادوات المنزليه" أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بغيابها بعد ان انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي .

وعثرت الأجهزة الأمنية على الجزء العلوي من جسد الطالب بعد إرشاد المتهمين وذلك بعد 9 أيام من العثور على جسده مشطور لنصفين والعثور على الجزء السفلي وقت اختفاء الطالب في 13 فبراير الماضي بإحدى المصارف بمركز الستاموني محافظة الدقهلية

وتبين ان الأجزاء التي عثر عليها هي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من أحد المصارف المائية بنطاق مركز الستاموني .

وفور العثور على الجزء العلوي من الجسد تم نقله الى مشرحة مستشفي بلقاس واستدعاء والده للتعرف عليه و اخطار النيابة العامة تمهيدا لنقل الجزء الذي عثر عليه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي مع أخذ عينات منه بمعرفة أطباء مصلحة الطب الشرعي ومطابقتها بالجزء السفلي الذي جرى دفنه مساء أمس الأربعاء .

وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة ".محمد.ع م م "، ٢٤ عاما مدرس فيزياء بمعاونة نجار على صلة قرابة به استعان به لارتكاب الواقعة وتمزيق جسد الطالب.

فيما لم يتبين حتى الآن الأسباب والدوافع وراء ارتكاب الواقعة