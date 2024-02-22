العسقلاني أمينا وأبوعين للتنظيم ..المصريين الأحرار يعتمد تشكيل أمانة محافظة أسيوط

أصدرت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارًا رقم 6 لسنة 2024 باعتماد تشكيل هيئة مكتب أمانة الحزب بمحافظة أسيوط وصدق النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب على القرار.

وتضمن القرار تكليف اللواء محمد العسقلاني امين المحافظة، ومحمد أبو عين أمينا للتنظيم.

وجاء نص القرار :-

بعد الإطلاع علي:

- الدستور المصري الصادر عام 2014 وتعديلاته.

- قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته.

- لائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار .

تقرر الأتي :-

مادة (1) : إعادة هيكلة أمانة الحزب بمحافظة أسيوط .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، ويلغي ما يخالف ذلك وينشر القرار علي الصفحة الرسمية.

وجاء التشكيل علي النحو التالي :-

*محمد امين عبدالقادر مهني - وشهرته / اللواء محمد العسقلاني

امين المحافظة

*محمد عبدالله محمد - شهرته / محمد ابوعين

امين التنظيم

*حمدي فتحي محمد على

الأمين المساعد



*كمال جبر سرحان

الامين مساعد

*صلاح الدين عبدالنعيم عاصم

الامين المساعد



*ابراهيم عشم اسكندر عبدالمسيح

امين العمل الجماهيري

*محمود انور فراج عبدالرحمن

امين الشباب



*هبه مصطفى محمد محمد - الشهره/هبه الجلالي

امينة المرأه

*ممدوح يوسف فرغلي عبد الغني

امين النقابات

*يسري احمد على سند

امين المجالس المحليه

*مصطفى محمد جلال على

مسئول لجنة خدمة المواطنين

*عيون نافع عبد الموجود نافع

امين التدريب والتثقيف

*مينا نبيل متى الياس

مسئول لجنة الصحة

*حسين عبد المعطي حسين فراج

مسئول لجنة الزراعة والفلاحين



*على محمد احمد على

مسئول لجنة التعليم



*فكرى محمد عبد الجواد

مسئول لجنه الشئون القانونية

*حسام ابراهيم على مرسي

عضو هيئة مكتب



*حاتم احمد محمد على

عضو هيئة مكتب



*عمرو حافظ ابراهيم حسين النجار

شهرته / عمرو النجار

عضو هيئة مكتب

*محمد صدقي محمد احمد

عضو هيئة مكتب



*حامد محمود محمد

عضو هيئة مكتب