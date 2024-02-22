ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع|فيديو

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الخميس/ ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستنثمار المحلية والعربية والمستثمرين الأفراد العرب نحو البيع.



وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 092ر2 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية تضمنت تعاملات بسوق السندات ونقل ملكية بقيمة بلغت 1ر13 مليار جنيه فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3ر5 مليار جنيه.



واضافت رمسيس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي اكس 30/ بنسبة 06ر0 في المائة ليبلغ مستوى 73ر29309 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 42ر1 في المائة ليصل إلى مستوى 63ر7854 نقطة ،شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 88ر0 في المائة ليصل إلى مستوى 44ر10815 نقطة.